Двое погибли при взрыве газа в жилом доме в Пензе

В жилом доме в Пензе на улице Мира произошёл взрыв газа. В результате ЧП погибли два человека. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своём Instagram-аккаунте.

На улице Мира в Пензе произошёл хлопок газа в многоквартирном доме. К сожалению, погибли два человека. Поручил создать на базе школы № 53 эвакуационный пункт для жителей подъезда, где произошёл пожар, — рассказал глава региона в разделе «сторис».

Мельниченко уточнил, что конструктивных повреждений, по предварительным данным, нет. Тем не менее, специалисты проведут тщательный осмотр здания и после этого вынесут вердикт. Губернатор уточнил, что сам приезжал на место инцидента, чтобы проконтролировать ход проведения работ.

Ранее в подмосковном Подольске произошло возгорание резервуара с пропаном, к которому примыкает двухэтажный склад с тротуарной плиткой. На месте происшествия работают представители экстренных служб. Обстоятельства, приведшие к возгоранию, а также информация о пострадавших уточняется.