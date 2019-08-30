https://static.news.ru/photo/9e2de710-cc3e-11e9-bbec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruce R. Bennett/ZUMAPRESS.com

Два человека погибли и около 20 пострадали при стрельбе в Одессе, штат Техас.

Человек, управляющей автомобилем Toyota золотистого цвета, ездит по торговым центрам на востоке Одессы и расстреливает людей, сообщает очевидец. Полиция соседнего города Мидленда полагает, что стрелков двое — второй водит почтовый фургон.

Как писал News.ru ранее, прокуратура в американском штате Пенсильвания предъявила обвинения 36-летнему Моррису Хиллу, который вёл стрельбу в Филадельфии и ранил шестерых полицейских. Ему инкриминируется покушение на убийство, нападение на силовиков, а также незаконное хранение оружия и наркотиков.