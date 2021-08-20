Двое погибли при падении параплана в Ивановской области

Два человека погибли при падении параплана в Ивановской области. На место уже прибыли сотрудники оперативных служб, пишет «112».

Telegram-канал также опубликовал видео с места происшествия. На записи видно, что приземление вышло жёстким, а погибшие потерпели крушение в лесном массиве. При этом даже выпущенные парашюты не помогли избежать жёсткой посадки.

Уточняется, что 55-летний Сергей Заикин и 37-летняя Юлия Пименова не справились с управлением летательного аппарата и разбились. Как уточнили в УМВД по региону, параплан находился в частной собственности пары.

В Юрьевец они приехали на отдых, параплан — их личная собственность. План полёта был согласован, причиной падения предварительно называют ошибку пилотирования, — говорится на странице ведомства во «ВКонтакте».

В комментариях местные жители уточнили, что инцидент произошёл возле аэродрома. Некоторые рассказали, что пара до момента крушения во время полёта махала людям внизу.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что МиГ-29 потерпел крушение 18 августа в Астраханской области при выполнении планового полёта.