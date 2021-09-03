Двое погибли при крушении спортивного самолёта в Чехии
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
17:24, 04 сентября 2021
Фото: Vaclav Pancer/CTK/Global Look Press
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Два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта близ Праги. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя чешской полиции Луциу Новотну.
Два человека погибли в авиакатастрофе спортивного самолёта в районе города Кладно, — рассказала она.
Инцидент произошёл после 14:00 по местному времени (15:00 по столичному времени). На текущий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте крушения работают специалисты.
Кто являлся владельцем самолёта, откуда вылетело воздушное судно и куда направлялось, пока неизвестно. Причины крушения также пока не установлены.
Ранее два человека погибли в результате крушения самолёта во Франции в районе аэродрома Бондю. После столкновения с землёй летательный аппарат загорелся. По предварительной информации, на борту находились пилот-инструктор и ученик.
До этого вертолёт ВВС Доминиканской Республики разбился на границе с Гаити. Авиакатастрофа произошла в пограничном городе Химани, когда вертолёт пытался приземлиться.