Двое погибли при крушении спортивного самолёта в Чехии

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта близ Праги. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя чешской полиции Луциу Новотну.

Два человека погибли в авиакатастрофе спортивного самолёта в районе города Кладно, — рассказала она.

Инцидент произошёл после 14:00 по местному времени (15:00 по столичному времени). На текущий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте крушения работают специалисты.

Кто являлся владельцем самолёта, откуда вылетело воздушное судно и куда направлялось, пока неизвестно. Причины крушения также пока не установлены.

Ранее два человека погибли в результате крушения самолёта во Франции в районе аэродрома Бондю. После столкновения с землёй летательный аппарат загорелся. По предварительной информации, на борту находились пилот-инструктор и ученик.