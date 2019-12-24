https://static.news.ru/photo/0859b49a-26c9-11ea-abfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Огонь вспыхнул в двух малоэтажных деревянных общежитиях лесозаготовительного предприятия в посёлке Залари Иркутской области в ночь на 25 декабря.

По предварительным данным, в огне погибли двое граждан Узбекистана. Пострадали ещё шесть человек, они доставлены в больницу. Площадь пожара составила 350 кв. м, в данный момент огонь потушен, спасатели ведут разбор завалов. Следственное управление СК по региону объявило о начале доследственной проверки по факту гибели людей, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, жертвой возгорания в квартире, расположенной в жилой многоэтажке на улице Сумская на юге столицы, стал один человек. Об этом сообщили в московском главке МЧС. Спасателям удалось вытащить мужчину из огня, но во время осмотра медиками он скончался.