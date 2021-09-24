Двое подростков впали в кому после отравления на Сахалине

Двое подростков поступили в сахалинскую больницу без сознания. Предварительно, у них диагностировано отравление. Дети подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщает пресс-служба сахалинского Минздрава в Instagram-аккаунте.

В связи с угрозой жизни проведен полный комплекс реанимационных мероприятий. Оба ребёнка находятся в коме. Предварительно, причиной явилось отравление, — говорится в сообщении.

Что именно вызвало отравление, не сообщается.Как рассказала врач-реаниматолог Валентина Парчевская в ролике, опубликованном в Instagram-аккаунте сахалинского Минздрава, медики провели консультацию с коллегами из Федерального московского центра (ФКНЦ ФМБА России) и применили в лечении все рекомендации. Она отметила, что рассчитывает на благоприятный исход.

Ранее на западе Москвы были обнаружены тела двух студентов полицейской академии и труп котёнка. Предварительная причина смерти — отравление. По одной из версий, отравляющим веществом мог стать бытовой газ.