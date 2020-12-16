Двое неизвестных атаковали пост ДПС в Чечне

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Два человека, личности которых пока не установлены, напали на пост ДПС в Курчалоевском районе Чечни.

Нападавшие были уничтожены ответным огнём. Сотрудники полиции в результате инцидента не пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кукморском районе Татарстана 16-летний подросток напал на местный отдел полиции. Он бросил на территорию две бутылки с зажигательной смесью, а затем оказал сопротивление полицейским при задержании, ранив одного из них ножом. Те применили табельное оружие и застрелили нападавшего. По имеющейся информации, во время нападения он кричал «Аллаху Акбар!».

В причастности к нападению подозреваются шесть человек, включая отчима подростка. Все они арестованы. По данным следствия, ранее они привлекались к уголовной ответственности по делу о подрыве нитки магистрального газопровода в Поволжье в 2001 году. Тогда суд приговорил их к лишению свободы на сроки от 12 до 13 лет с отбыванием наказания в колониях строгого режима.