Двое мужчин похитили, насиловали и вымогали деньги у сотрудника МЧС в Уфе

Двое мужчин похитили сотрудника МЧС в Уфе. Затем они насиловали его и вымогали деньги. Полицейские задержали преступников, однако пострадавший был вынужден уволиться за «позор чести мундира». Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В августе сотрудник МЧС, имя которого не называется, познакомился с мужчиной через Telegram. Он встретился с ним на нейтральной территории, после чего они решили поехать в квартиру к потерпевшему. Туда же приехал сообщник преступника. Они начали насиловать сотрудника МЧС и издеваться над ним, а затем сфотографировали его паспорт, чтобы тот никому не рассказал о случившемся.

Спустя некоторое время насильники вновь пришли в квартиру пострадавшего. Они оформили на него два телефона и потребительский кредит, а также украли деньги с его карты. Злоумышленники угрожали убить родственников сотрудника МЧС.

Затем преступники пришли к нему ещё раз, после его он исчез. Об этом узнала сестра мужчины, так как он не вышел на смену и не отвечал на звонки. Она обратилась в полицию. Полицейские нашли в его телефоне, который остался дома, сообщения о нескольких заявках на кредит. Силовики прибыли в отделение банка, из которого поступили уведомления, где обнаружили преступников и потерпевшего.

После этого сотрудник МЧС вышел на работу и рассказал о произошедшем начальству. Руководство потребовало от него написать заявление об увольнении, так как он «портит честь мундира». Мужчина уволился 15 сентября.

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