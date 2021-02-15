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Происшествия

Двое москвичей пострадали при обрушении строительных лесов на тротуар

14:38, 15 февраля 2021 21
Фото: Скрин с видео vk.com

В центре Москвы строительные леса, возведённые возле фасада одного из зданий, обрушились на пешеходную зону под тяжестью скопившегося снега.

Инцидент произошёл на Лубянском проезде около 14:00 по местному времени. Стальная конструкция упала на деревянный переход, сооружённый для пешеходов в зоне проведения реставрационных работ. От удара осыпавшихся строительных лесов деревянный переход сложился, под завалами оказались два пешехода, сообщают «Вести.Ru»

Оба пострадавших смогли самостоятельно выбраться из-под завалов. Отмечается, что они поранились, хотя информации о тяжести травм пока нет. Также уточняется, могли ли попасть и другие пешеходы под завал.

Источник ТАСС при этом информирует о том, что строительные леса упали на временный пешеходный переход, есть угроза дальнейшего обрушения.

Ранее NEWS.ru писал, что в центре Москвы на Тверской улице произошло массовое ДТП. Там столкнулись пять автомобилей. На месте присутствуют специалисты скорой медицинской помощи, пожарные, а также сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства инцидента. Информации о пострадавших не поступало.

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