Двое граждан Узбекистана задержаны в Сибири за финансирование террористов

В Томской и Новосибирской областях задержаны двое граждан Узбекистана. Они подозреваются в причастности к финансированию террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ).
В результате проведенных ОРМ по уголовному делу о финансировании террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад», входящей в состав протурецкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ — NEWS.ru), в Новосибирской и Томской областях задержаны граждане Узбекистана, организовавшие ячейку по сбору средств на нужды боевиков, — пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Расследование продолжается. По данным источника, полиция разыскиывает организатора финансирования террористической группировки на территории Сибири.
Ранее NEWS.ru писал, что житель Норильска задержан по обвинению в вербовке помощников для боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). По месту жительства задержанного были обнаружены улики, указывающие на его связь с группировкой. В частности, была изъята экстремистская литература и флаг ИГ, также найдены и изъяты средства связи и электронные носители информации.
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