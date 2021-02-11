Двое граждан Узбекистана задержаны в Сибири за финансирование террористов

https://static.news.ru/photo/6ea99fe8-6cfb-11eb-b14e-96000091f725_660.jpg Фото: nac.gov.ru

В Томской и Новосибирской областях задержаны двое граждан Узбекистана. Они подозреваются в причастности к финансированию террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ).

В результате проведенных ОРМ по уголовному делу о финансировании террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад», входящей в состав протурецкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ — NEWS.ru), в Новосибирской и Томской областях задержаны граждане Узбекистана, организовавшие ячейку по сбору средств на нужды боевиков, — пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Расследование продолжается. По данным источника, полиция разыскиывает организатора финансирования террористической группировки на территории Сибири.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Норильска задержан по обвинению в вербовке помощников для боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). По месту жительства задержанного были обнаружены улики, указывающие на его связь с группировкой. В частности, была изъята экстремистская литература и флаг ИГ, также найдены и изъяты средства связи и электронные носители информации.