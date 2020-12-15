Двое госпитализированы после взрыва самогонного аппарата в Красноярске

https://static.news.ru/photo/058fffcc-3ed2-11eb-84b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/afontovo/vk.com

В многоквартирном доме в Красноярске произошло ЧП, два человека пострадали и госпитализированы. Об этом журналистам сообщили в региональном управлении МЧС.

В 12:50 по московскому времени поступило сообщение о происшествии на улице Парашютной. Характер ЧП не уточняется, однако в МЧС поясняют, что возгорания не было. Очевидцы, по данным местных СМИ, утверждают, что в доме произошёл хлопок газа. Однако в пресс-службе краевой прокуратуры разъяснили, что в одной из квартир взорвался самогонный аппарат.

По предварительной информации, в подъезде № 7 пятиэтажного дома произошёл взрыв самогонного аппарата. В результате пострадали два человека пожилого возраста — мужчина и женщина, они госпитализированы, — цитирует представителя пресс-службы «Интерфакс-Сибирь».

Отмечается, что снаружи нет следов повреждения, но в эпицентре взрыва была разрушена межквартирная стена. Угрозы разрушения жилого дома нет.

Как ранее писал NEWS.ru, в ночь на 15 декабря произошёл пожар в частном пансионате в деревне Ишбулдино Абзелиловского района Башкортостана. Предполагается, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. По факту инцидента возбуждено два уголовных дела.