Двое горняков оказались за завалом на шахте в Кузбассе
Сергей Попов
Сергей Попов
09:17, 08 апреля 2022
Фото: suek.ru
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В Кемеровской области на шахте «Талдинская-Западная» произошло обрушение породы. Два человека оказались за завалом. Они живы, ведутся работы по их спасению, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По предварительным данным, за завалом, образовавшимся в результате обрушения породы, находятся два человека. С ними установлена связь, — сообщил собеседник агентства.
Он также рассказал, что эвакуация остальных горняков не проводится, угрозы для них нет.
Ранее сообщалось, что на шахте «Осинниковская» в Кузбассе произошёл выброс угля и газа с последующим обрушением породы. В результате погиб один горнорабочий. Его тело было найдено спасателями на следующий день.
До этого произошла авария на шахте «Листвяжная» — остановились вентиляторы при повышенной концентрации газа. В итоге 12 горняков были госпитализированы.