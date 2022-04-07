Двое горняков оказались за завалом на шахте в Кузбассе

В Кемеровской области на шахте «Талдинская-Западная» произошло обрушение породы. Два человека оказались за завалом. Они живы, ведутся работы по их спасению, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным, за завалом, образовавшимся в результате обрушения породы, находятся два человека. С ними установлена связь, — сообщил собеседник агентства.

Он также рассказал, что эвакуация остальных горняков не проводится, угрозы для них нет.

Ранее сообщалось, что на шахте «Осинниковская» в Кузбассе произошёл выброс угля и газа с последующим обрушением породы. В результате погиб один горнорабочий. Его тело было найдено спасателями на следующий день.

До этого произошла авария на шахте «Листвяжная» — остановились вентиляторы при повышенной концентрации газа. В итоге 12 горняков были госпитализированы.