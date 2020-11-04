Двое глухонемых напали на девушку и предложили познакомиться

https://static.news.ru/photo/ce7c0c38-1ebf-11eb-8ad0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два глухонемых россиянина избили 17-летнюю студентку, когда та возвращалась в общежитие. После нанесения побоев злоумышленники спросили, не хочет ли она с ними познакомиться.

Так, неизвестные подошли к девушке и начали беспричинно наносить ей удары. В какой-то момент парни отступили и начали общаться между собой на языке жестов. Вскоре они написали на телефоне сообщение, в котором поинтересовались, не хочет ли девушка завести новое знакомство, пишет KP.ru.

После получения отказа злоумышленники скрылись. В настоящее время их ищет полиция. Врачи диагностировали у девушки закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга.

Ранее NEWS.ru писал, что мужчину, напавшего на двоих сотрудников полиции в Москве, арестовали на два месяца. Постановление об избрании меры пресечения вынес Тверской суд столицы.

Речь идёт о жителе Дагестана 1988 года рождения Аслане Байсунгурове. В СИЗО ему предстоит провести до 31 декабря.