https://static.news.ru/photo/3102d8cc-c3a5-11e9-aeeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Ростове-на-Дону пропали 14-летняя девочка и четырёхлетний мальчик, которые являются друг другу братом и сестрой.

10 января дети ушли на прогулку из дома на Революционной улице в местный парк «Соловьиная роща», после чего пропали. Сотрудники правоохранительных органов организовали поиски несовершеннолетних, передаёт «Газета.ru».

Ранее NEWS.ru писал, что в Челябинске ведутся поиски 21-летнего молодого человека, страдающего аутизмом. Он пропал более недели назад во время поездки с родителями на рынок.