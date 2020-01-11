В Ростове-на-Дону пропали 14-летняя девочка и четырёхлетний мальчик, которые являются друг другу братом и сестрой.
10 января дети ушли на прогулку из дома на Революционной улице в местный парк «Соловьиная роща», после чего пропали. Сотрудники правоохранительных органов организовали поиски несовершеннолетних,
Ранее NEWS.ru писал, что в Челябинске ведутся поиски 21-летнего молодого человека, страдающего аутизмом. Он пропал более недели назад во время поездки с родителями на рынок.
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