Двое детей погибли в пожаре под Тулой

Двое детей погибли в результате пожара в многоквартирном доме Тульской области. Трагедия произошла в городе Кимовске, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Возгорание произошло в восьмом часу утра в одном из домов по улице Льва Толстого. По данным ведомства, пожар мог возникнуть из-за включённого электроприбор. Дети 2014 и 2017 годов рождения скончались, мать детей осталась жива.
В региональном главке МЧС
В ходе ликвидации пожара были эвакуированы 17 человек, в том числе 4 ребёнка.
По сведениям СК, семья, в квартире которой возник огонь, на профилактическом учёте не состоит. В ведомстве
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Ранее в Пермском крае при пожаре в частном доме погибли четверо детей.