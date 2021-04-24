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Происшествия

Двое детей погибли в пожаре под Тулой

11:01, 25 апреля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое детей погибли в результате пожара в многоквартирном доме Тульской области. Трагедия произошла в городе Кимовске, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Возгорание произошло в восьмом часу утра в одном из домов по улице Льва Толстого. По данным ведомства, пожар мог возникнуть из-за включённого электроприбор. Дети 2014 и 2017 годов рождения скончались, мать детей осталась жива.

В региональном главке МЧС сообщили, что полностью выгорела одна из комнат. При этом квартира закоптилась полностью, что свидетельствует о наличии плотного ядовитого дыма, который не давал детям шанса выжить. Ведомство также уведомило о наличии пострадавших.

В ходе ликвидации пожара были эвакуированы 17 человек, в том числе 4 ребёнка.

По сведениям СК, семья, в квартире которой возник огонь, на профилактическом учёте не состоит. В ведомстве уточнили, что выясняют, где в момент происшествия находилась мать погибших детей.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Ранее в Пермском крае при пожаре в частном доме погибли четверо детей.

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