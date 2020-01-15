https://static.news.ru/photo/a4f38894-3808-11ea-9f2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Двое детей погибли при пожаре в частном жилом доме в посёлке Большеворонежский Зиминского района Иркутской области. Ещё один ребёнок пострадал, но остался жив.

Пожар вспыхнул в доме на ул.Шевцова, на момент прибытия группы пожаротушения дом был полностью охвачен огнём. Находившиеся внутри четырёхлетний мальчик и трёхлетняя девочка погибли, восьмилетний мальчик получил ожоги рук и лица I и II степени, сообщает Интерфакс-Сибирь.

В момент пожара дети были дома одни, мать ненадолго ушла в магазин. Старшему ребёнку удалось выбраться из дома и позвать на помощь, но спасти младших не удалось.

По предварительным данным, причина пожара — электротехническая неисправность. С родителями работают психологи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что двое взрослых и двое детей погибли во время пожара в одном из частных домов в Московской области. Ещё одного человека удалось спасти.