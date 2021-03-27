Маленькие брат и сестра погибли в ДТП под Псковом

https://static.news.ru/photo/07087ea4-8fc4-11eb-aa0c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое детей — брат и сестра — ехавших на мопеде под Псковом, погибли, столкнувшись с микроавтобусом, рассказали журналистам в региональном УМВД. ДТП произошло 28 марта в посёлке Крюки. По предварительным данным, дети 2007 и 2013 годов рождения двигались по обочине шоссе.

При совершении съезда на дорогу, произошло столкновение с микроавтобусом Volkswagen. Он двигался в попутном направлении. В результате столкновения двое детей, брат и сестра, погибли на месте, — передаёт РИА Новости.

В этот же день в Ленинградской области автомобиль сбил двух девочек-подростков на пешеходном переходе. Одна из них умерла по пути в больницу, вторая госпитализирована с переломами. Инцидент произошёл в городе Тосно. На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, как девочки идут по «зебре» и на середине дороги на них на большой скорости налетает красный автомобиль.

Ранее NEWS.ru писал, что в Пермском крае водитель сбил насмерть девятилетнего ребёнка. Мужчина находился за рулём в нетрезвом состоянии. Не справившись с управлением, он допустил наезд на несовершеннолетнего. Тот от полученных травм скончался на месте происшествия.

В Нижнем Новгороде суд приговорил к восьми годам колонии сына генерала-майора юстиции, сбившего на автомобиле группу детей, которые шли в театр. В результате ДТП пострадали девятеро несовершеннолетних и трое взрослых.