https://static.news.ru/photo/edcafd96-348d-11ea-9087-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Трагедия произошла в селе Сынково городского округа Подольск Московской области. Дети вышли на застывший частный пруд, но в какой-то момент лёд под ними треснул. Прибывшие на место экстренные службы спасти их уже не смогли.

В селе Сынково, по ул. Городской, 72, двое детей, пяти и восьми лет, провалились под лёд на пруду и погибли. Родители в это время находились в доме, — сообщил NEWS.ru собственный источник.

Как писал NEWS.ru, двое школьников провалились под лёд Дудергофского канала в Санкт-Петербурге. Это произошло недалеко от моста имени Ахмата Кадырова. Отмечается, что дети пошли на канал, чтобы проверить крепость льда. Юным исследователям не понадобилась медицинская помощь. Прохожие вытащили их из-подо льда, как только заметили ушедших под лёд детей.