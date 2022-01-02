Двое детей и взрослый погибли при пожаре в подмосковной Шатуре

Двое детей и взрослый погибли при пожаре в частном доме в подмосковной Шатуре в посёлке Туголесский Бор. Также при пожаре пострадали ещё один ребёнок и взрослый, сообщает СУ СКР по Московской области.

Тела погибших 8-летнего мальчика и 4-летней девочки были найдены во время тушения огня пожарными. Очевидцы вынесли из огня 56-летнего мужчину, но спасти его не удалось.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Выясняются обстоятельства трагедии. Прокуратура проводит по данному факту проверку.

В доме на западе Москвы, на Кутузовском проспекте, 2 января также произошёл пожар. В результате пострадал один человек. Возгорание тушили в самой квартире, а не снаружи при помощи высотных спецсредств. Другие подробности инцидента пока неизвестны.

Ранее сорок человек были эвакуированы из горящего трёхэтажного дома в Сухом Логе Свердловской области. Пострадали два человека, они госпитализированы с лёгким отравлением продуктами горения. На момент выезда пожарных горели чердак и четыре квартиры. Погорельцев разместили в ближайшей школе.