Два человека погибли в результате ДТП с микроавтобусом на трассе в Удмуртии

Два человека погибли в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем на трассе М-7 «Волга» в Удмуртии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Кроме того, 14 пострадавших были госпитализированы. В микроавтобусе находились 13 человек.

Микроавтобус, где находились 13 человек, столкнулся с легковым автомобилем на 137-м километре автодороги М-7 «Волга» в Удмуртии, два человека погибли, 14 госпитализированы, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Ростовской области в ДТП попал микроавтобус, в котором ехали жители Донецкой Народной Республики. В результате аварии погиб один человек, ещё шестеро пострадали.

ДТП произошло на автодороге Матвеево-Курганск — Родионово-Несветайск. Микроавтобус, в котором находились 17 человек, столкнулся с грузовым автомобилем.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Волоколамск, пробил отбойник и упал с эстакады на прилегающую автодорогу. В результате ДТП два человека погибли и ещё девять получили травмы.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. По словам водителя автобуса, его подрезали, из-за чего он не справился с управлением.