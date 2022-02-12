Движение в сторону аэропорта Шереметьево перекрыли из-за угрозы взрыва

В Лобне перекрыли движение в сторону аэропорта Шереметьево из-за угрозы взрыва жилого дома. На текущий момент проехать по дороге, ведущей в сторону авиагавани, нельзя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в жилом доме в Лобне на улице Ленина, 8. Движение автотранспорта перекрыто в сторону аэропорта Шереметьево, — сообщил источник.

Сейчас на месте инцидента работают полиция и кинологи. Проводится поиск взрывного устройства. Другие подробности неизвестны.

В столице и других городах России наблюдается очередная волна «минирований». В Москве, в частности, в экстренные службы поступали сообщения о якобы заложенных бомбах зданиях судов, школ, а также неизвестные злоумышленники «минировали» Казанский и Курский вокзалы.

В частности, 8 февраля неизвестные «заминировали» терминал B аэропорта Шереметьево, 25 частных домов и гимназию в Подмосковье. Проверка показала, что в аэропорту нет взрывчатки. В этот же день эвакуировали персонал и посетителей Останкинской телебашни из-за угроз о минировании. Сообщение также поступило в телецентр Останкино.