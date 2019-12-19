https://static.news.ru/photo/b7b091ce-2279-11ea-961a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Движение в районе Большой Лубянки временно перекрыто. Об этом сообщил столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

На своей странице ЦОДД в Twitter водителям рекомендует выбирать пути объезда. Когда улицы будут открыты для транспорта, не уточняется.

Движение в районе Большой Лубянки перекрыто. Выбирайте пути объезда. — ЦОДД (@gucodd) 19 декабря 2019 г.

ЦОДД официально не называет причину ограничения движения. Однако, очевидно, это связано с перестрелкой в центре Москвы.

Как ранее писал NEWS.ru, стрельба произошла возле здания ФСБ. На месте ЧП работают представители экстренных служб.

По предварительным данным, погибли два человека — сотрудник ФСБ и один из нападавших. По некоторой информации, ещё два человека ранены.