Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Движение в районе Большой Лубянки временно перекрыто. Об этом сообщил столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

На своей странице ЦОДД в Twitter водителям рекомендует выбирать пути объезда. Когда улицы будут открыты для транспорта, не уточняется.

ЦОДД официально не называет причину ограничения движения. Однако, очевидно, это связано с перестрелкой в центре Москвы.

Как ранее писал NEWS.ru, стрельба произошла возле здания ФСБ. На месте ЧП работают представители экстренных служб.

По предварительным данным, погибли два человека — сотрудник ФСБ и один из нападавших. По некоторой информации, ещё два человека ранены.

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