Движение в районе Большой Лубянки временно перекрыто. Об этом сообщил столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
На своей странице ЦОДД в Twitter водителям
Движение в районе Большой Лубянки перекрыто. Выбирайте пути объезда.— ЦОДД (@gucodd)
19 декабря 2019 г.
ЦОДД официально не называет причину ограничения движения. Однако, очевидно, это связано с перестрелкой в центре Москвы.
Как ранее писал NEWS.ru, стрельба произошла возле здания ФСБ. На месте ЧП работают представители экстренных служб.
По предварительным данным, погибли два человека — сотрудник ФСБ и один из нападавших. По некоторой информации, ещё два человека ранены.
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