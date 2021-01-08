Движение по Волгоградскому проспекту затруднено из-за ДТП

https://static.news.ru/photo/9b5d6216-531c-11eb-8a97-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Три автомобиля столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве, из-за ДТП движение по проспекту в сторону центра затруднено.
На Волгоградском проспекте в районе д. 145 столкнулись три автомобиля, в том числе одно такси. В районе ДТП заняты 3 полосы, движение в сторону центра затруднено на 1 км, — приводит ТАСС сообщение департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Информации о пострадавших в результате аварии нет.
Как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге рядом с Троицким собором произошло необычное ДТП. На перекрёстке столкнулись карета и легковой автомобиль Kia. В результате аварии никто не пострадал. У кареты вырвалась передняя подвеска, из-за чего вся кабина завалилась вперёд. У Kia оказался помят задний бампер справа. Очевидцы сообщили, что карета налетела на стоящую на светофоре иномарку. 43-летний наездник, гражданин Финляндии, перед аварией отвлёкся. Он пытался избежать столкновения и уйти на тротуар. Теперь ему придётся отвечать по закону за нанесённые автомобилю повреждения.