Движение по Волгоградскому проспекту затруднено из-за ДТП

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории посёлка Любинский Любинского района Омской области в воскресенье, 10 января, в одной из квартир трёхквартирного дома произошёл пожар. В результате ЧП погибли два человека — мужчина и его трёхлетняя дочь. Об этом журналистам сообщили представители СУ СК РФ по Омской области.

Отмечается, что в квартире во время пожара также находились жена погибшего и их пятилетний сын. Им удалось выжить. Сотрудники регионального МЧС заявили, что сообщение о пожаре поступило в 06:54 по...