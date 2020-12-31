Участок фиолетовой ветки метро Москвы парализовал человек на рельсах

https://static.news.ru/photo/9fb2f5fe-4c1b-11eb-9389-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Движение составов временно приостановили на участке Таганско-Краснопресненской линии (фиолетовая ветка) метро Москвы от станции «Котельники» до «Жулебино» из-за человека на путях, передаёт департамент транспорта мегаполиса.

Нет движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии (7) от станции «Котельники» до станции «Жулебино» из-за человека на пути, — передаёт Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

О состоянии гражданина, оказавшегося на путях, данных пока нет. ЧП произошло днём 1 января 2021 года. По данным портала «Интерфакс», пострадавшей оказалась женщина. Спасти её не удалось.

Накануне обрушение строительной конструкции произошло возле станции «Ботанический сад» Московского центрального кольца. Инцидент не повлиял на движение поездов МЦК. Кроме того, в середине декабря 2020 года на северном участке зелёной ветки московского метро на пути упал человек. Поезда по направлению «Белорусская» — «Речной вокзал» Замоскворецкой линии столичной подземки временно перестали ходить. Инцидент произошёл на станции метро «Сокол».

Ранее NEWS.ru сообщал, что женщина, которая попала в аварию с участием машины главы Ярославской областной думы Алексея Константинова, умерла в больнице. Об этом рассказали в центральной районной больнице города Кашина Тверской области.