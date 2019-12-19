В Москве восстановили движение городского транспорта в районе Большой Лубянки, где 19 декабря произошла стрельба.
Городской транспорт в центре ходит привычными маршрутами, — говорится в
Автомобилисты могут беспрепятственно проехать по улицам Сретенка, Солянка и Китайгородскому проезду.
Стрельба у здания ФСБ на Лубянке началась вечером 19 декабря. Один сотрудник ведомства погиб, четверо пострадали, ранения получил также один гражданский. Нападавший был ликвидирован.
Ранее NEWS.ru писал, что мать Евгения Манюрова вспомнила о странных связях сына. Женщина рассказала, что мужчина в последнее время был безработным и всё время общался по телефону с арабами, однако о чём была их беседа, она не знала, поскольку он говорил с ними на английском языке.
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