Двигатель самолёта, который собирался вылететь из Новосибирска во вьетнамский курорт Камрань, загорелся перед вылетом. Известно, что пилотам не удалось запустить двигатель с первого раза.
На второй раз запуска в двигателе воспламенилось топливо. Экипаж запустил систему пожаротушения,
В результате происшествия пострадавших нет. Пассажирам предоставят резервный самолёт.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Ространснадзор проведёт внеплановую проверку авиакомпании «ИрАэро» после посадки пассажирского лайнера SSJ 100 на недостроенную ВПП в московском аэропорту Домодедово. Кроме самой авиакомпании, Ространснадзор также проверит службы организации воздушного движения (ОрВД) на предмет соблюдения требований транспортного законодательства.
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