https://static.news.ru/photo/6793e76a-3979-11ea-b99e-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Двигатель самолёта, который собирался вылететь из Новосибирска во вьетнамский курорт Камрань, загорелся перед вылетом. Известно, что пилотам не удалось запустить двигатель с первого раза.

На второй раз запуска в двигателе воспламенилось топливо. Экипаж запустил систему пожаротушения, пишет Интерфакс. В этот момент на борту лайнера находились более 200 пассажиров, их эвакуировали и отвезли в аэропорт.

В результате происшествия пострадавших нет. Пассажирам предоставят резервный самолёт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ространснадзор проведёт внеплановую проверку авиакомпании «ИрАэро» после посадки пассажирского лайнера SSJ 100 на недостроенную ВПП в московском аэропорту Домодедово. Кроме самой авиакомпании, Ространснадзор также проверит службы организации воздушного движения (ОрВД) на предмет соблюдения требований транспортного законодательства.