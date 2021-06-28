Двенадцать человек госпитализированы в ДТП с автобусом под Калининградом

Двенадцать человек, в том числе двое детей, госпитализированы в ДТП с автобусом в Калининградской области. Водитель автобуса не справился с управлением, транспорт врезался в дерево на обочине, пишет РИА Новости.

ДТП произошло на 53 км автодороги Зеленоградск-Приморск. Рейсовый автобус № 120 направлялся из Калининграда в посёлок Янтарный на побережье Балтийского моря. Дети госпитализированы в Детскую областную больницу, три человека доставлены в областную клиническую больницу, остальные — в больницу скорой помощи.

Областное УМВД в то же время сообщает об 11 пострадавших. Всего По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, Пл данным перевозчика, автобус двигался со скоростью 47 км/ч, на борту были 80 человек при вместимости в 82 пассажира.

Следственный комитет по региону возбудил по факту происшествия ещё одно уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Контролирует ход расследования областная прокуратура.

Как сообщалось ранее, в Краснодарском крае произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, пострадали семь человек. По данным МЧС, на 20-м км автодороги ст. Петровская — Славянск-на-Кубани столкнулись два легковых автомобиля и автобус ПАЗ.