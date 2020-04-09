Две женщины с коронавирусом скончались на Кубани

В Краснодарском крае умерли ещё два пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Одна пациентка находилась на лечении в специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара, вторая — в инфекционной больнице № 3 Новороссийска, — отмечается в сообщении.
Число летальных исходов от COVID-19 в регионе достигло трёх.
Ранее NEWS.ru писал, что в Марий Эл 9 апреля зафиксировали первую смерть от коронавирусной инфекции. В больнице в Йошкар-Оле умерла женщина в возрасте 37 лет.
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