Происшествия

Две женщины с коронавирусом скончались на Кубани

16:15, 09 апреля 2020 16
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В Краснодарском крае умерли ещё два пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Одна пациентка находилась на лечении в специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара, вторая — в инфекционной больнице № 3 Новороссийска, — отмечается в сообщении.

Число летальных исходов от COVID-19 в регионе достигло трёх.

Ранее NEWS.ru писал, что в Марий Эл 9 апреля зафиксировали первую смерть от коронавирусной инфекции. В больнице в Йошкар-Оле умерла женщина в возрасте 37 лет.

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