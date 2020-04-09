Две женщины с коронавирусом скончались на Кубани

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Здание посольства Словакии не пострадало от взрыва в бизнес-центре «Панорама» в Москве.

По словам сотрудницы диппредставительства, никто из сотрудников не увидел и не ощутил момента взрыва. Только слышно было, будто авария, — рассказала она в комментарии для ТАСС. Ранее NEWS.ru писал, что...