https://static.news.ru/photo/7074ce6a-a35d-11e9-8b7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens /ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шокирующий своей жестокостью инцидент произошёл на Украине. Там две сотрудницы Западного территориального управления Госпогранслужбы убили новорождённого ребёнка.

По данным следствия, в июле одна из женщин в домашних условиях родила девочку. Из-за того, что ребёнок был нежеланным, она не перевязала ему пуповину и ударила по голове. После этого родная сестра роженицы, которая также работала в погранслужбе, положила ребёнка в пакет и закопала недалеко от дома. При этом, как отметили в Государственном бюро расследований Украины, девочка была ещё живой. Сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения. Если их вину признают, женщинам может грозить пожизненное лишение свободы, передаёт Life .

Ранее, как писал News.ru, жительница Иркутской области бросила новорождённого ребёнка возле свалки. Установить личность женщины правоохранителям удалось совсем недавно. Ею оказалась 42-летняя жительница Юрты. Она сообщила следователям, что родила малыша дома и решила избавиться от него из-за отсутствия денег.