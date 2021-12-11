Две школьницы жестоко убили пенсионера в Хабаровском крае

В Хабаровском крае две школьницы 13 и 14 лет убили пенсионера. Как сообщает РЕН ТВ, подростки вломились к мужчине в квартиру, отняли деньги и начали его бить. Избиение продолжалось почти три часа, пока на шум не пришла соседка пенсионера.

Как отмечается, инцидент произошёл в поселке Сортировка в Ванинском районе. Две подружки около 12 часов ночи, выбив входную дверь, ворвались в квартиру к пожилому мужчине и отобрали у него 10 тысяч рублей, после чего положили на пенсионера дверь и стали на ней прыгать. Побои продолжались почти три часа. Когда на шум пришла соседка, преступницы напали и на неё. Однако женщине удалось вырваться и вызвать полицию.

Школьниц задержали. При этом в момент задержания они угрожали пустить газ и убить полицейских.

В результате нападения пожилой мужчина получил повреждения внутренних органов и от полученных травм скончался в больнице.

Ранее в подмосковном Раменском произошла жестокая драка. Одну школьницу избили до потери сознания, «прыгая на голове» у девочки. Ребёнок серьёзно пострадал. Очевидцы видели, как одна из школьниц прыгала на голове у пострадавшей сверстницы. При этом другие участники избиения держали её, чтобы она не сбежала.