Две школьницы пропали в Лесосибирске после поездки на такси

Две школьницы пропали в Лесосибирске Красноярского края. Они возвращались от подруги на такси. Девочки уехали в Колесниково ещё 7 сентября и до сих пор не вернулись, сообщает РЕН ТВ.

Мать одной из школьниц уточнила , что девочки всё-таки доехали до подруги, переночевали у неё, а утром вызвали такси, чтобы вернуться домой. С тех пор никаких сведений о них не поступало.

В местном отделении полиции изданию уточнили, что никаких заявлений по факту исчезновения школьниц нет. Однако, несмотря на это, сотрудники ОВД инициировали проверку.

В настоящее время сотрудниками ОВД инициирована проверка, на поиски школьниц по указанию руководства ОМВД России по г. Лесосибирску поднят весь личный состав отдела, устанавливаются все обстоятельства пропажи несовершеннолетних, — приводит сообщение ведомства телеканал.

Ранее две 10-летние девочки в городе Киселёвске Кемеровской области пропали 6 сентября. Они ушли в школу и не вернулись. Позднее их тела со следами насильственной смерти были найдены в заброшенном доме. Обвинение предъявили 41-летнему Виктору Пастерникову, который признался в изнасиловании и убийстве детей.