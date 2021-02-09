Две школьницы погибли в Самаре

https://static.news.ru/photo/785285e6-6af3-11eb-8aa5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура Самарской области начала проверку после гибели двух девочек в столице региона 9 февраля, заявили в пресс-службе надзорного ведомства. Место происшествия посещал прокурор региона Сергей Берижицкий.

Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки по факту смерти двух девочек в городе Самаре. Организована прокурорская проверка, выясняются обстоятельства, способствовавшие произошедшей трагедии, климат в семьях погибших детей, школе, — цитирует ведомство РИА Новости.

В СУ СК РФ по региону добавили, что оперативники выясняют все обстоятельства трагедии. В городском департаменте образования журналистам заявили, что девочки учились на отлично, а 9 февраля посетили все уроки.

Накануне в Находке на маленького ребёнка с крыши магазина обрушилась куча снега со льдом. О состоянии малыша не сообщается. Инцидент произошёл 6 февраля на улице Ручейной. Момент происшествия попал на видео. На кадрах видно, как мама с двумя детьми выходит из магазина, в этот момент с крыши начинает падать снег и накрывает собой маленького ребёнка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тело мужчины обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы, где произошёл взрыв. По данным СМИ, у погибшего 54-летнего москвича на теле имеются ожоги и оторвана рука. Кроме того, у него обнаружена обширная открытая рана живота.

Мужчина проживал в квартире вместе с матерью. Ранее он перенёс инсульт, после чего стал инвалидом. До смерти погибший пытался найти работу, но безрезультатно.