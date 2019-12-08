https://static.news.ru/photo/6c8e6bf0-199e-11ea-a781-fa163e074e61_660.jpg Фото: УГИБДД МВД по Чувашии

Три человека, в том числе две школьницы, погибли в результате столкновения иномарки с трактором в Чувашии.

Авария произошла вечером 7 декабря на 126-м километре автодороги Калинино — Батырево — Яльчики в Яльчикском районе.

Водитель Kia Rio из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулся с попутным трактором, перевозившим в прицепе древесину. В результате аварии погиб он сам и две его пассажирки — ученицы 8 и 10 класса местной школы, — говорится в сообщении на сайте регионального МВД.

В ведомстве уточнили, что погибший 22-летний водитель в 2019 году шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Ранее NEWS.ru писал, что четыре человека погибли в аварии с участием микроавтобуса в Оренбургской области. По информации УМВД, столкнулись небольшой грузовик и микроавтобус, которые в итоге загорелись.