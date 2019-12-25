Две полосы движения на Калужском шоссе в сторону столицы не доступны для проезда автомобилей после аварии с участием трёх машин.
По словам источника в экстренных службах, инцидент произошёл возле поселения Десеновское.
Он добавил, что в результате аварии пострадал один человек,
Ранее NEWS.ru писал, что автобус, в котором ехал 21 пассажир, съехал в кювет и перевернулся на Камчатке. Происшествие случилось на трассе между населёнными пунктами Раздольный и Коряки в Елизовском районе.
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