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В Министерстве здравоохранения Красноярского края сообщили о шести пострадавших при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 на территории аэропорта в селе Байкит Эвенкийского района. Ранее сообщалось о трёх пострадавших.

Пострадавших шесть. Из них четырёх осматривают врачи, двух — оперируют. У всех пострадавших средняя степень тяжести, в основном — это переломы, — сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. На месте...