Две девочки пропали на Камчатке

Две девочки 8 и 11 лет пропали в Петропавловске-Камчатском, сообщили в УМВД по Камчатскому краю. Они ушли из дома и не вернулись.

По данным полиции, девочки 2010 и 2013 года рождения. В четверг, 3 февраля, они ушли на прогулку из дома, расположенного в микрорайоне «Северо-Восток» Петропавловска-Камчатского, и пропали.

Полиция ведёт поиски.

Подробности произошедшего выясняются.

Ранее в Ставропольском крае обнаружили мальчика 12 лет, которого объявили с розыск в связи с его пропажей. Было известно, что мальчик в станице Георгиевской вышел из дома вечером 9 января и перестал выходить на связь. О факте обнаружения пропавшего ребёнка сообщили в СУ СК РФ по Ставропольскому краю.