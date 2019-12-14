https://static.news.ru/photo/b006f132-1f51-11ea-990d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число пострадавших в результате ДТП под Нижним Новгородом выросло до 25 человек. Автобус не справился с управлением в Балахинском районе, сообщает министерство здравоохранения региона.

Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. Общее число пассажиров составляло около 40 человек.

В результате ДТП в Балахнинском районе всего пострадали 20 человек, из них восьмерым помощь оказана на месте, они отказались от госпитализации. 12 человек доставлены в приемное отделение Балахнинской ЦРБ. Состояние пострадавших уточняется, — цитирует представителя Минздрава РИА Новости.

Маршрут автобуса пролегал из Иваново в Дзержинск. Губернатор приказал Министерству здравоохранения оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Екатеринбурге СК завёл дело по факту ДТП. Сообщалось о 15 пострадавших.