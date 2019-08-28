https://static.news.ru/photo/87c42ce6-c978-11e9-bf8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственные органы Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Батайска. Граждан подозревают в использовании рабского труда.

По данным силовиков, фигуранты искали в Ростове-на-Дону граждан без определённого места жительства. Под обманным предлогом — якобы для последующего трудоустройства — пострадавших привозили в частный дом.

В Батайске подозреваемые незаконно удерживали потерпевших и заставляли их работать на различных объектах. Обещанные денежные выплаты фигуранты присваивали себе, говорится на официальном сайте регионального управления СК РФ .

Люди содержались в помещении, где отсутствовали надлежащие условия для проживания и питания, при этом им угрожали насилием и отняли документы.

Ранее News.ru сообщал, что просьбу о помощи с указанием координат обнаружил житель Бурятии под крышкой своих наручных часов. Неизвестный по-русски написал, что его удерживают в рабстве.