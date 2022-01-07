Два взрыва прогремели в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону
Один человек погиб при взрыве неизвестного устройства в жилом доме в Ростове-на-Дону
Антон Соловьев
Антон Соловьев
15:02, 07 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В многоэтажном доме в Ростове-на-Дону на улице Береговая произошло два маломощных взрыва, передаёт «Интерфакс». Один человек погиб, ещё один — сотрудник органов правопорядка — был госпитализирован. В руках жителя дома сработало неустановленное взрывное устройство.
В пятницу в подъезде многоквартирного дома на улице Береговая был обнаружен мужчина с оторванными кистями рук. По предварительной информации, у него в руках сработало неустановленное взрывное устройство. От полученных ранений мужчина скончался, — сообщил собеседник агентства.
Оперативные службы прибыли на место ЧП, получив информацию о первом взрыве. Во время обследования здания прогремел второй взрыв.
В результате травмы получил сотрудник правоохранительных органов. Он госпитализирован. Обследование дома продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сейчас решается вопрос, по какой статье будет возбуждено уголовное дело, — отмечается в сообщении.
Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в жилом доме в Пензе на улице Мира произошёл взрыв газа. В результате ЧП погибли два человека.
Мельниченко уточнил, что конструктивных повреждений здания нет. Тем не менее специалисты проведут тщательный осмотр дома.