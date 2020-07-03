Два высокопоставленных чиновника России задержаны за хищения 40 млн рублей

Заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич и чиновник Россотрудничества Михаил Попов задержаны по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Как
По информации представителя МВД России Ирины Волк, в 2016 году руководитель одной из коммерческих организаций, получив подряд от министерства, заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение неких работ в интересах Минобрнауки. При этом у неё не было намерений выполнять в полном объёме взятые на себя обязательства. Позднее заказчику представили результаты работы, «заведомо не соответствующие условиям договоров». При этом приёмку осуществлял сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве.
По данным следствия, министерству был причинён ущерб в размере более 40 миллионов рублей,
Ранее Мосгорсуд вынес первый приговор по делу о хищениях при реконструкции резиденции президента Владимира Путина в «Ново-Огарёво». Александр Родионов, который пошёл на сделку со следствием, получил три года колонии общего режима и штраф в полмиллиона рублей.
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