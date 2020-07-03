Два высокопоставленных чиновника России задержаны за хищения 40 млн рублей

https://static.news.ru/photo/161a678e-bd44-11ea-b5c7-fa163e074e61_660.jpg Марина Лукашевич Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости

Заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич и чиновник Россотрудничества Михаил Попов задержаны по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество», оба фигуранта задержаны. В настоящее время правоохранители уже провели больше 30 обысков дома и на работе у задержанных.

По информации представителя МВД России Ирины Волк, в 2016 году руководитель одной из коммерческих организаций, получив подряд от министерства, заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение неких работ в интересах Минобрнауки. При этом у неё не было намерений выполнять в полном объёме взятые на себя обязательства. Позднее заказчику представили результаты работы, «заведомо не соответствующие условиям договоров». При этом приёмку осуществлял сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве.

По данным следствия, министерству был причинён ущерб в размере более 40 миллионов рублей, пишет РИА Новости.

Ранее Мосгорсуд вынес первый приговор по делу о хищениях при реконструкции резиденции президента Владимира Путина в «Ново-Огарёво». Александр Родионов, который пошёл на сделку со следствием, получил три года колонии общего режима и штраф в полмиллиона рублей.