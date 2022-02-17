Два вуза в Москве получили сообщения с угрозами минирования

Сообщения о минировании поступили 17 февраля в Научно-исследовательскую лабораторию Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ в Москве, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что лабораторию МТУСИ эвакуировали.

Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в научно-исследовательской лаборатории МТУСИ и Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ. Информация проверяется, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что лабораторию МТУСИ эвакуировали. Учреждения проверяют кинологи с собаками.

Накануне в Москве эвакуировали посетителей ряда крупных торговых центров из-за сообщений с угрозами минирования. В частности, люди покинули ТЦ «Атриум», ГУМ, «Афимолл Сити», «МЕГА Белая Дача», «Метрополис» и «Охотный Ряд». Все сообщения проверяет полиция.

Ранее сообщалось о поступлении угроз минирования более чем в четыре тысячи объектов в столице. Это были, в частности, образовательные и медицинские учреждения, транспортные объекты, офисы органов госвласти. Власти эвакуировали людей из части «заминированных» зданий. Всего из помещений вывели три тысячи человек, позже сообщения не подтвердились.