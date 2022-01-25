Два уголовных дела завели после издевательств над детьми на Алтае

Следователи возбудили уголовные дела по факту издевательств над детьми жителями Шелаболихинского района Алтайского края, передаёт пресс-служба Следственного комитета по региону. 31-летняя женщина и её 34-летний сожитель задержаны, дети были изъяты и находятся в безопасности. Их мать и отчим уже состоят на учёте и привлекались к уголовной и административной ответственности.

В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем) и п. п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних), — говорится в сообщении.

Завести уголовное дело поручил председатель СК Александр Бастрыкин после того, как в Сети появилось видео с ребёнком, выставленным на мороз без верхней одежды. Позднее опека нашла в доме избитого 2-летнего малыша. В семье воспитывались три мальчика шести, пяти, и двух лет.

Отмечается, что дети находятся в медучреждении, их здоровью ничего не угрожает. Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения для родителей в виде заключения под стражу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы и представители органов опеки.

Ранее органы опеки, навестившие семью после публикации видео с выставленным на мороз ребёнком, обнаружили в доме избитого двухлетнего малыша. Мать объяснила избиение младенца «наказанием» за то, что он помешал её отдыху. До этого детей уже изымали у матери и передавали родному отцу, но она забрала их, сославшись на ремонт в доме второго родителя.