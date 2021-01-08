Два ребёнка погибли в ДТП в Башкирии

https://static.news.ru/photo/947d385a-528f-11eb-8061-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Башкирии погибли три человека, в том числе двое детей. Пять человек, среди которых три ребёнка, были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Республике Башкортостан.

Авария произошла около 15:00 (13:00 мск) на 217-м км автодороги Уфа — Оренбург. Столкнулись автомобиль Mitsubishi Lancer, двигавшийся в сторону города Кумертау, и Hyundai Solaris.

По предварительной информации, в ДТП погибли двое детей, 7-летняя девочка и 8-летний мальчик, находившиеся в Hyundai, а также 35-летняя пассажирка Mitsubishi. Водителя Hyundai 35 лет и его пассажирку госпитализировали. Также в больнице находятся трое несовершеннолетних пассажиров Mitsubishi — мальчики 3, 8 и 12 лет, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения ГИБДД.

Ранее в Тюмени четыре человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи. При этом в машине скорой, попавшей в аварию, находилась беременная женщина, которая, к счастью, не пострадала.

Как сообщал NEWS.ru, столкновение иномарок вблизи Иркутска 9 января унесло жизни трёх человек. Инцидент произошёл 9 января на восьмом километре Александровского тракта.