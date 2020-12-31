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Происшествия

Два пожарных поезда привлекли к тушению пожара на самарском заводе

15:23, 01 января 2021 12
Фото: 63.mchs.gov.ru

Пожарные задействовали в тушении возгорания на территории недействующего завода по производству подшипников в Самаре два специальных поезда.

По данным пресс-службы областного ГУ МЧС, привлечено два пожарных поезда со станций Самара и Кинель.

Они меняются по мере заправки, — уточнили в ведомстве.

Как писал NEWS.ru, ранее МЧС РФ сообщило об увеличении площади пожара на подшипниковом заводе с 0,8 тыс. до 1,2 тыс. квадратных метров. Ему был присвоен повышенный, третий ранг сложности. В тушении огня принимают участие 183 человека и 63 единицы техники.

При пожаре в здании на территории ОАО «Самарский подшипниковый завод» погиб мужчина — его тело было обнаружено на месте происшествия. Известно, что эвакуация из горящего здания не проводилась. Завод находится на стадии расформирования и не работает с 2018 года.

Самарская прокуратура начала проверку по факту пожара и намерена дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на территории завода.

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