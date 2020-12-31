Два пожарных поезда привлекли к тушению пожара на самарском заводе

https://static.news.ru/photo/8fd5b48c-4c2f-11eb-b02b-fa163e074e61_660.jpg Фото: 63.mchs.gov.ru

Пожарные задействовали в тушении возгорания на территории недействующего завода по производству подшипников в Самаре два специальных поезда.

По данным пресс-службы областного ГУ МЧС, привлечено два пожарных поезда со станций Самара и Кинель.

Они меняются по мере заправки, — уточнили в ведомстве.

Как писал NEWS.ru, ранее МЧС РФ сообщило об увеличении площади пожара на подшипниковом заводе с 0,8 тыс. до 1,2 тыс. квадратных метров. Ему был присвоен повышенный, третий ранг сложности. В тушении огня принимают участие 183 человека и 63 единицы техники.

При пожаре в здании на территории ОАО «Самарский подшипниковый завод» погиб мужчина — его тело было обнаружено на месте происшествия. Известно, что эвакуация из горящего здания не проводилась. Завод находится на стадии расформирования и не работает с 2018 года.

Самарская прокуратура начала проверку по факту пожара и намерена дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на территории завода.