Два поезда столкнулись в Великобритании

Два поезда столкнулись на железнодорожных путях между британскими городами Андовером и Солсбери. На месте происшествия аварийно-спасательные службы, сообщил Sky News. По их данным, до десяти пассажиров пострадали.

Пожарно-спасательная служба Дорсета и Уилтшира назвала это «серьёзным инцидентом» и сообщила, что к месту происшествия были отправлены 50 спасателей.

В настоящее время мы находимся на месте крушения поездов, между Андовером и Солсбери. На месте работают спасатели и медики, — сказано в сообщении местной полиции.

Предварительно, один из поездов сошёл с рельсов и врезался в другой состав. В церкви Святого Марка создан экстренный центр оказания неотложной помощи.

Движение поездов в этом районе приостановлено.

23 октября грузовой поезд сошёл с рельсов и опрокинулся в результате столкновения с вылетевшим на пути КамАЗом на станции Ледяная в Свободненском районе под Благовещенском Амурской области. Локомотивная бригада госпитализирована, с рельсов сошли 14 вагонов и локомотив.