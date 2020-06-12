Два пилота погибли во время учебного полёта в Самарской области

Легкомоторный самолёт ЯК-52 совершил жёсткую посадку недалеко от аэропорта Бобровка в Самарской области. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Сначала предполагалось, что два человека пострадали, но потом выяснилось, что два пилота погибли.
Як-52 совершал плановые полёты. На борту были инструктор и курсант, —
цитируетсообщение МЧС «Интерфакс».
Самолёт принадлежит аэроклубу ДОСААФ. Подробности происшествия сейчас уточняются.
Как писал NEWS.ru, ранее в Ленобласти легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку.
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