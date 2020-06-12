Два пилота погибли во время учебного полёта в Самарской области

Фото: Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)/vk.com

В рентгенкабинете больницы имени Семашко в Орле произошло возгорание на площади пять квадратных метров.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах региона. По его словам, около 40 человек были эвакуированы из медучреждения. Происходило возгорание в рентгенкабинете на втором этаже 3-этажного...