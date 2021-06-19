Два пилота погибли при посадке двухмоторного самолёта в Кузбассе

https://static.news.ru/photo/ea59fd24-d0b8-11eb-9db8-96000091f725_660.jpg Фото: ru.wikipedia.org/Aleksandr Medvedev - http://russianplanes.net/id78588, GFDL,

Два пилота погибли при аварийной жёсткой посадке двухмоторного самолёта Л-410 у села Журавлёво Кемеровской области. Ещё 18 человек пострадали, сообщает «Интерфакс».

Официальной информации по поводу случившегося пока нет . Региональное МЧС сообщило изданию, что проверяет другую информацию: о падении самолёта на курорте Танай. Информация об этом появилась в одном из местных Telegram-каналов.

Дальнейшая информация уточняется. По последним данным, число погибших возросло до семи человек. Число пострадавших составляет 13 человек.

В начале июня в Пролетарском районе Ростовской области совершил посадку легкомоторный самолёт. Пилот самолёта был госпитализирован в Пролетарскую районную больницу.

Как сообщалось ранее, семь человек погибли в результате падения небольшого самолёта Cessna C501 в озеро в американском штате Теннесси. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации округа Резерфорд.