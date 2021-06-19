Два пилота погибли при посадке двухмоторного самолёта в Кузбассе

Два пилота погибли при аварийной жёсткой посадке двухмоторного самолёта Л-410 у села Журавлёво Кемеровской области. Ещё 18 человек пострадали, сообщает «Интерфакс».
Официальной информации по поводу случившегося
Дальнейшая информация уточняется. По последним данным, число погибших возросло до семи человек. Число пострадавших составляет 13 человек.
В начале июня в Пролетарском районе Ростовской области совершил посадку легкомоторный самолёт. Пилот самолёта был госпитализирован в Пролетарскую районную больницу.
Как сообщалось ранее, семь человек погибли в результате падения небольшого самолёта Cessna C501 в озеро в американском штате Теннесси. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации округа Резерфорд.