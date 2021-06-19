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Происшествия

Два пилота погибли при посадке двухмоторного самолёта в Кузбассе

07:44, 19 июня 2021
Фото: ru.wikipedia.org/Aleksandr Medvedev - http://russianplanes.net/id78588, GFDL,

Два пилота погибли при аварийной жёсткой посадке двухмоторного самолёта Л-410 у села Журавлёво Кемеровской области. Ещё 18 человек пострадали, сообщает «Интерфакс».

Официальной информации по поводу случившегося пока нет. Региональное МЧС сообщило изданию, что проверяет другую информацию: о падении самолёта на курорте Танай. Информация об этом появилась в одном из местных Telegram-каналов.

Дальнейшая информация уточняется. По последним данным, число погибших возросло до семи человек. Число пострадавших составляет 13 человек.

В начале июня в Пролетарском районе Ростовской области совершил посадку легкомоторный самолёт. Пилот самолёта был госпитализирован в Пролетарскую районную больницу.

Как сообщалось ранее, семь человек погибли в результате падения небольшого самолёта Cessna C501 в озеро в американском штате Теннесси. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации округа Резерфорд.

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