В Якутии два парома с людьми столкнулись во время переправы через реку Лена. В результате инцидента жертв и пострадавших нет.
Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Якутии, паромы столкнулись на переправе Якутск — Нижний Бестях в воскресенье, 22 сентября, около 23:00 по местному времени. Инцидент произошёл у острова Сафон.
Один из паромов получил повреждения носовой части. По данному факту проводится проверка, отмечает
Как писал News.ru, спасатели извлекли тело одного ребёнка из реки Лены. Ранее в селе Еланка Хангаласского улуса на необорудованном пляже пропали двое детей.