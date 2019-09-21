https://static.news.ru/photo/2d48fca0-ddba-11e9-94bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

В Якутии два парома с людьми столкнулись во время переправы через реку Лена. В результате инцидента жертв и пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Якутии, паромы столкнулись на переправе Якутск — Нижний Бестях в воскресенье, 22 сентября, около 23:00 по местному времени. Инцидент произошёл у острова Сафон.

Один из паромов получил повреждения носовой части. По данному факту проводится проверка, отмечает РИА Новости .

Как писал News.ru, спасатели извлекли тело одного ребёнка из реки Лены. Ранее в селе Еланка Хангаласского улуса на необорудованном пляже пропали двое детей.