https://static.news.ru/photo/c25a565e-dc5c-11e9-894b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В подмосковной электричке недалеко от пригородной железнодорожной станции Одинцово произошла потасовка. Два охранника избили рэпера, который слишком шумно пытался развлекать своим творчеством пассажиров поезда.

О конфликте журналистам рассказал очевидец. По его словам, молодой человек читал рэп в вагоне, чтобы заработать таким образом денег. Однако выступление уличного артиста оказалось слишком громким — он не рассчитал уровень звука в колонке.

Тогда пассажиры пожаловались на музыканта охранникам.

Они хотели его выгнать, но парень покидать вагон не желал, — передаёт слова очевидца потасовки сайт «Подмосковье сегодня».

Далее мужчины силой постарались увести рэпера в тамбур. Между вагонами они повалили музыканта на пол и удерживали его в такой позе до прибытия на станцию. На видео заметно, что после потасовки у одного из охранников оказался разбит нос. В итоге двое сотрудников системы безопасности силой вытолкали артиста из вагона.

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