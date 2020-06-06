Автомобильные мосты размыло дождями в Красноярском крае

https://static.news.ru/photo/efe6a0a8-a86e-11ea-81d5-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: vk.com/gibdd24

Два моста в Партизанском районе Красноярского края размыло дождями. В результате нарушено транспортное сообщение между пятью сёлами.

Мосты находятся на 65-м и 50-м км автотрассы Партизанск — Мина, конструкции частично разрушены. Транспортное сообщение осуществляется через Манский район сообщает УГИБДД по Красноярскому краю.

На месте происшествия организовано дежурство сотрудников Госавтоинспекции и работников дорожной организации. Транспортное сообщение с сёлами будет восстановлено, после того как мосты починят.

Ранее NEWS.ru сообщал, что днём 1 июня рухнул мост, по которому проходит единственная ветка, которая связывает Мурманск с остальной частью России. В Интернете появилась запись работ, которые проводились накануне его обрушения.