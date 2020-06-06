Автомобильные мосты размыло дождями в Красноярском крае

Два моста в Партизанском районе Красноярского края размыло дождями. В результате нарушено транспортное сообщение между пятью сёлами.
Мосты находятся на 65-м и 50-м км автотрассы Партизанск — Мина, конструкции частично разрушены. Транспортное сообщение осуществляется через Манский район сообщает УГИБДД по Красноярскому краю.
На месте происшествия организовано дежурство сотрудников Госавтоинспекции и работников дорожной организации. Транспортное сообщение с сёлами будет восстановлено, после того как мосты починят.
Ранее NEWS.ru сообщал, что днём 1 июня рухнул мост, по которому проходит единственная ветка, которая связывает Мурманск с остальной частью России. В Интернете появилась запись работ, которые проводились накануне его обрушения.
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