Фото: Сергей Булкин/News.ru

Две деревянно-щитовые бытовки, расположенные рядом со строением, которое используется как битумный склад, загорелись в Дзержинском по адресу: Денисьевский проезд, д. 7Б. Огонь распространился и внутри битумного хранилища на площади 150 кв. м.

Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Московской области. Общая площадь возгорания составляет 300 кв. м. Огонь локализован. По предварительным данным, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. К месту пожара...